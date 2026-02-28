Австрия по-прежнему готова предоставить в Вене площадку для технических переговоров между делегациями Ирана и США по иранской ядерной программе. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

По ее словам, в последние дни австрийская сторона предпринимала активные усилия, чтобы создать условия для проведения таких консультаций в Вене. Она подчеркнула, что Австрия сохраняет готовность поддерживать возможности для деэскалации и дипломатического урегулирования ситуации вокруг иранского ядерного досье.