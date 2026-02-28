МИД Азербайджана призвал к сдержанности в регионе. Ведомство выразило глубокую озабоченность из-за военной эскалации, угрожающей безопасности и стабильности региона.

«Мы настоятельно призываем все стороны, вовлечённые в конфликт, проявлять максимальную сдержанность, избегать действий, которые могут ещё больше обострить напряжённость, и вернуться за стол переговоров.

Мы подчёркиваем важность уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости всех государств в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций и общепризнанными нормами и принципами международного права», — говорится в заявлении ведомства.