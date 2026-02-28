Удар по Ирану стал самым масштабным в истории Военно-воздушных сил Израиля. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.

В заявлении отмечается, что операция была тщательно спланирована и проведена на основе высокоточных разведывательных данных при одновременной координации сотен истребителей. В армии подчеркнули, что речь идёт о крупнейшем военном воздушном налёте в истории израильских ВВС.

По информации ЦАХАЛ, в операции участвовали более 200 самолётов. Израильские истребители применили сотни боеприпасов по примерно 500 целям на территории Ирана, включая системы противовоздушной обороны и ракетные пусковые установки.