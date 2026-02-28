Президент США Дональд Трамп провел ночь в Мар-а-Лаго, внимательно отслеживая развитие ситуации вокруг Ирана вместе с членами своей команды по национальной безопасности. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, глава государства провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. До начала атак государственный секретарь Марко Рубио связался с членами так называемой «группы восьми», чтобы уведомить Конгресс. Ему удалось дозвониться и проинформировать семерых из восьми участников.

Левитт подчеркнула, что президент и его команда по национальной безопасности продолжат внимательно следить за развитием ситуации в течение дня.