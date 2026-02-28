Израилю предстоят сложные испытания. Об этом заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир.

По его словам, Армия обороны Израиля совместно с американскими военными приступила к нанесению ударов по стратегическим целям на территории Ирана.

Замир отметил, что впереди страну ожидает масштабная, судьбоносная и беспрецедентная кампания, направленная на уничтожение потенциала иранского режима. Он подчеркнул, что этот потенциал рассматривается как постоянная экзистенциальная угроза безопасности Государства Израиль.

