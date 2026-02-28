Международное агентство по атомной энергии не фиксирует изменений радиологической обстановки в Иране на фоне атак Израиля и США.

В пресс-службе агентства сообщили, что МАГАТЭ внимательно отслеживает развитие ситуации на Ближнем Востоке и призывает все стороны к сдержанности, чтобы не допустить ядерных рисков для населения региона.

В организации подчеркнули, что поддерживают постоянный контакт со странами региона. На данный момент признаков изменения радиационной обстановки не выявлено. Агентство продолжит мониторинг ситуации и будет информировать о дальнейшем развитии событий.