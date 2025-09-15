В Шуше обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили совместно Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики, Министерство внутренних дел и Агентство по разминированию.

В ходе совместной операции СГБ и МВД по выявлению тайников с незаконно хранящимся огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами на территории Карабаха в селе Кичик Галадереси Шушинского района был обнаружен и изъят крупный арсенал оружия.

Оперативно-розыскные мероприятия в данном направлении продолжаются.