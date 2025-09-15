Обсуждено дальнейшее развитие партнерства между Азербайджаном и НАТО.

Обсуждение состоялось в рамках встречи посла Швеции в Азербайджане Тобиаса Лоренцсона и посла Словакии в Азербайджане Эльчина Гасымова с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

«Большая благодарность помощнику президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву за полезное обсуждение дальнейшего развития партнёрства Азербайджана с НАТО и более широкой региональной повестки. В 2025–2026 годах посольства Словакии и Швеции в Баку выполняют функции контактных посольств НАТО в Азербайджане», — говорится в сообщении посольства Швеции.