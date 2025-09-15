Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил село Сеидбейли Ходжалинского района.
Глава государства был проинформирован о проделанной в селе работе.
На данный момент в село переехали 9 семей (31 человек).
Глава государства посетил дом Расима Алекперова, переехавшего в село.
Далее Ильхам Алиев посетил тутовый сад, заложенный на площади 13 гектаров в селе Дашбулаг Ходжалинского района.
Сообщается, что здесь высажено 130 000 саженцев, импортированных из Китайской Народной Республики. В шелковичном саду создана система капельного орошения.