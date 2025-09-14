В Азербайджане подготовлен законопроект об обязательном страховании недвижимого имущества. Об этом сообщил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Гурбанов на I Ассамблее Страхового союза тюркского мира.

По его словам, которые приводит «Репорт», главная цель инициативы — снизить фискальную нагрузку, создаваемую катастрофическими рисками для государства.

«Применение этой системы позволит передать катастрофические риски страховым компаниям и сектору в целом. Сюда также входят регулярно возникающие социальные риски, в том числе пожары и взрывы. Основная цель заключается в предотвращении последствий этих рисков. Отмечу, что страхование таких рисков само по себе носит специфический характер», — отметил Гурбанов.

Он добавил, что в Азербайджане тестируется модель страхования рисков землетрясений. По его словам, для создания механизма страхования от землетрясений необходимо наличие сейсмических карт и моделей рисков:

«В этом направлении мы сотрудничаем с Турцией. На основе модели, уже применяемой в Турции, был подготовлен специальный вариант для Азербайджана. В настоящее время он проходит тестирование. Модель позволит оценить экономические и материальные последствия возможных землетрясений в Азербайджане и обеспечит более точную оценку рисков как для государства, так и для страховых компаний».