Завтра, 14 сентября, в Баку и регионах Азербайджана ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов республики.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно в первой половине дня осадки могут принять интенсивный характер, возможны грозы. Ожидается сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-20 градусов, днем — 20-23 градуса тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В регионах Азербайджана также местами ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах прогнозируются сильные ливни, возможен град, а в высокогорных районах — мокрый снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-19 градусов, днем — 20-25 градусов тепла, в горных районах ночью 4-7 градусов, днем — 7-12 градусов тепла.