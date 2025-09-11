В Китае на пенсию проводили четверых служебных собак, которые долгие годы спасали людей и участвовали в обезвреживании взрывчатки. После завершения службы животных передали в приемные семьи, сообщает South China Morning Post.

Среди четвероногих героев — 10-летняя бельгийская овчарка Мэтт, помогавшая в 2017 году задерживать мошенников; кокер-спаниель Кэрри, который служил сапером; малинуа Маджингтиан, спасшая троих человек во время тайфуна; и лабрадор Йели, опытный поисковик взрывчатки.

Как отмечается, подготовка служебных собак в Китае занимает от одного до двух лет. После этого они работают в полиции, флоте или ВВС от пяти до восьми лет. По завершении службы для животных ищут новый дом — чаще всего их забирают волонтеры или бывшие наставники.