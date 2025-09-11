Польша перебрасывает около 40 тысяч военных к границе с Беларусью и Россией. Об этом сообщил замминистра обороны страны Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat News.

По его словам, Варшава готовилась к предстоящим российско-белорусским учениям «Запад-2025» в течение многих месяцев, и именно в ближайшие дни значительные силы будут сосредоточены на границе. «Польские и натовские войска нужны для адекватного ответа на эти учения», — подчеркнул Томчик.

Между тем СМИ сообщают, что НАТО также планирует усилить восточный фланг альянса после сообщений о проникновении российских беспилотников в воздушное пространство Польши.