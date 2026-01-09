Украина подписала с Британией дорожную карту о столетнем партнерстве в области обороны.

Об этом заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Это важный шаг для реализации масштабных проектов, возможных благодаря Соглашению о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией», — заявил он.

По словам Шмыгаля, британская сторона уже внесла значительный вклад в укрепление оборонных способностей страны. В посте он также анонсировал увеличение производства дронов-перехватчиков Octopus до тысячи единиц в месяц.

Кроме того, представители государств обсудили новые проекты в сфере противовоздушной обороны. Шмыгаль подчеркнул, что поставки боеприпасов являются ключевым приоритетом украинско-британского сотрудничества.