Из-за вторжения в воздушное пространство Польши российских дронов в 10 воеводствах объявили ускоренный вызов резервистов в территориальную оборону. В частности, в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах резервисты должны появиться для выполнения задач в течение 6 часов.

А в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах резервистам дали на явку 12 часов.

08:45 Польские военные сообщили, что этой ночью над территорией страны были сбиты несколько российских беспилотников. В армии назвали произошедшее «беспрецедентным по масштабу нарушением воздушного пространства», которое создало реальную угрозу для граждан.

По данным Оперативного командования, было принято решение о «нейтрализации» дронов, и несколько аппаратов уничтожены. Ведётся поиск их обломков. Во время атаки в воздух поднимались польские и натовские истребители, а системы ПВО были приведены в полную боевую готовность. Временно было закрыто воздушное пространство над аэропортами Жешува, Люблина и Варшавы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что армия применила оружие против нарушителей границы. «Идёт операция, связанная с многократным нарушением польской воздушной границы. Я нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны, получил доклад от оперативного командующего», — заявил он.