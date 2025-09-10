ОАЭ запретили израильским компаниям участвовать в авиасалоне в Дубае в ноябре 2025 года.

Израильские СМИ со ссылкой на представителя Минобороны Израиля сообщили, что организаторы авиасалона, одного из крупнейших в мире мероприятий в области авиации и обороны, уведомили Минобороны и руководителей израильских компаний об исключении сегодня утром.

Официально запрет объяснили соображениями безопасности, однако высокопоставленные израильские чиновники считают, что причина – вчерашний удар ВВС Израиля по Катару, сообщает Ynet.