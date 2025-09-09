Руководство ХАМАС выжило после израильского покушения, сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителя движения.

Среди жертв удара по Дохе оказался сын лидера палестинского движения в секторе Газа и его помощник.

19:12 Опубликованы новые кадры ударов по Дохе.



18:50 Израильская служба безопасности опубликовала снимок из командного центра спецопераций, сделанный в ходе атаки на Катар.

18:30 МИД Катара заявил, что ситуацию в Дохе после израильского удара «можно считать безопасной».

18:14 Израиль взял на себя ответственность за атаку на столицу Катара, заявили в офисе премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху.

18:07 Американское посольство в Дохе заявило, что зафиксировало сообщения о ракетных ударах по городу.

В дипмиссии ввели режим укрытия на месте, а гражданам США рекомендовали оставаться в укрытии и не покидать безопасные зоны.

17:53 ХАМАС подтвердил телеканалу Al Arabiya, что делегация, участвовавшая в переговорах в Катаре, подверглась нападению во время встречи.

Согласно информации, глава политического бюро ХАМАС Халиля аль-Хайю, был убит в результате атаки в Катаре.

На том же совещании присутствовали члены политбюро ХАМАС Халид Машаль, Мухаммад Даруиш, Рази Хамад и Иззат ар-Ришк.

Катар начал расследовать на самом высоком уровне нападение Израиля во время встречи членов политбюро ХАМАС, результаты обнародуют в ближайшее время.

17:11 В Дохе прогремели десять взрывов в результате авиаударов израильских ВВС, сообщает Reuters.

По данным журналиста Амита Сегала, в ходе атаки были уничтожены топ-руководители ХАМАС. Агентство Газы «Шехаб» уточнило, что убитые боевики входили в переговорную делегацию движения с США.

ЦАХАЛ и ШАБАК распространили совместное заявление:

«ВВС нанесли прицельный удар по руководству террористической организации ХАМАС. Ликвидированные боевики долгие годы возглавляли деятельность организации и несут прямую ответственность за резню 7 октября и войну против Израиля. Перед атакой были предприняты меры для минимизации ущерба среди мирного населения, включая использование высокоточного оружия и дополнительной разведывательной информации. Израиль продолжит решительные действия для уничтожения ХАМАС».

Катар осудил израильскую атаку на свою столицу.