МИД Украины осудил израильский удар по столице Катара. Украинское внешнеполитическое ведомство назвало бомбардировку густонаселенного района нарушением международного права.

«Удар по территории государства, выступающего посредником в мирных переговорах по урегулированию в секторе Газа, является грубым нарушением международного права и идет вопреки усилиям международного сообщества по деэскалации в регионе. Выражаем солидарность с правительством и народом Государства Катар и подчеркиваем недопустимость нарушения его суверенитета», — говорится в заявлении министерства.