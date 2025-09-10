Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провёл встречи с главой Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом и сенатором Стивом Дэйнсом.

Как сообщили в азербайджанском посольстве в Вашингтоне, стороны обсудили стратегическое значение Вашингтонского саммита 8 августа между президентом Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом. Было подчеркнуто, что итоги встречи способствуют укреплению азербайджано-американских отношений и региональной стабильности.

Хикмет Гаджиев отметил важность отмены 907-й поправки и пригласил американских парламентариев посетить Азербайджан.