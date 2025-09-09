Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в ходе которого призвал его продолжить посредническую роль в переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Как сообщила канцелярия катарского лидера, американский президент высоко оценил усилия Дохи в урегулировании региональных конфликтов и подчеркнул важность сохранения участия Катара в мирных переговорах.

«Президент США высоко оценил усилия Катара в сфере посредничества между различными сторонами конфликтов и призвал эмира не прекращать участие в переговорах о прекращении огня в Газе», — говорится в заявлении.

Трамп также осудил любые посягательства на суверенитет Катара и выразил солидарность с Дохой.