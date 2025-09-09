Правительство Непала отменило запрет на соцсети после массовых протестов, в ходе которых погибли как минимум 19 человек, пишет BBC.

Министр коммуникаций Притхви Субба Гурунг сообщил, что решение принято «в ответ на требования Поколения Z».

Запрет действовал несколько дней по решению суда, требовавшего регистрации платформ в Минкомсвязи и согласия на мониторинг контента. Ни одна крупная сеть, включая Facebook, X и YouTube, на это не пошла.

Протесты в Катманду и других городах переросли в столкновения: полиция применила газ, водометы и резиновые пули. В столице погибли 17 человек, еще двое — в Итахари. Введен комендантский час, на улицы выведены военные.

Соцсети в Непале используют миллионы людей не только для общения, но и для бизнеса и туризма, что сделало запрет крайне чувствительным.