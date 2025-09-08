Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против Китая и других стран, закупающих российскую нефть и газ. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, переговоры по включению подобных мер в новый пакет санкций начались 7 сентября. Источники газеты отмечают, что в ходе предварительных обсуждений многократно обсуждалась перспектива вторичных санкций в отношении КНР.

Такой шаг может повлиять не только на торговлю с Россией, но и на взаимоотношения ЕС с третьими странами, закупающими российские энергоресурсы.