Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский резко прокомментировал ночной массированный удар России по Украине, заявив, что президент РФ Владимир Путин лишь притворяется, говоря о стремлении к миру. Об этом он написал на платформе X.

«Путин делает вид, что хочет остановить войну, тогда как на самом деле стремится убить как можно больше украинцев. Прошлой ночью было запущено более 800 беспилотников и ракет, погибла мать и её двухмесячный ребёнок. Это трус, нападающий на женщин и детей», — подчеркнул Липавский.

Министр также отметил, что обсуждать прекращение помощи Украине означает становиться на сторону агрессора.