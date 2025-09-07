В Баку и на Абшеронском полуострове 8 сентября прогнозируется переменная облачность, днем временами облачно, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 27-31° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков в большинстве районов. Однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические дожди, грозы. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, выпадение града. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 19-24° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 16-21° тепла.

Температура морской воды на северных (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) и южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) составит 25-26 градусов тепла.