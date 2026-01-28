В эфире скандальной программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» снова прозвучала оскорбительная риторика в адрес стран Центральной Азии и Кавказа.

Гостем выпуска стал некий политолог Сергей Михеев. В ходе обсуждения он заявил, что якобы «Россия на протяжении многих лет оказывала поддержку государствам региона», однако, по его мнению, это привело к тому, что они стали «разбалованы». Михеев также отметил, что постсоветским странам региона следует «подумать о своём поведении» и «знать своё место», проведя параллель с ситуацией вокруг Украины.

В числе аргументов он упомянул вопросы экономических связей и трудовой миграции.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьёв поддержал высказанную позицию.

