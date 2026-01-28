ВБ запускает в ЦА программу REMIT на миллиард долларов. Несколько ее подробностей могут читаться «и так, и эдак», однако в целом реализация масштабного проекта должна обеспечить электроэнергетическую безопасность региона и улучшить его экологическое состояние.

Не секрет, что электроэнергетика в республиках Центральной Азии сильно хромает, и дефицит «света» для них – не новость, а то и явление, ставшее рутинным в осенне-зимний сезон. Наиболее громко оно заявило о себе в последние годы. Ситуацию можно списать на распад Советского Союза, в котором все пять республик Центральной Азии были взаимосвязаны как между собой, так и с общесоюзной энергетикой и координацией. И хоть большая часть государств ЦА в настоящее время находится в единой энергосистеме, но механизмы взаимодействия между ними оставляют желать лучшего.

Происходит это на фоне быстрого роста спроса на электроэнергию, обусловленного довольно стремительным увеличением численности населения, индустриальным и урбанистическим развитием государств ЦА, опережающих темпы роста в странах других регионов. Между тем для развития электроэнергетики в Центральной Азии есть достаточные, если не избыточные ресурсы, однако в полной мере (включая возобновляемые «зеленые» источники) они не осваиваются. Кроме того, велики потери электроэнергии в ходе ее передачи, и дефицит, что закономерно, тормозит темпы роста ВВП отдельных стран Центральной Азии по меньшей мере на 0,8 %.

И вот во Всемирном банке сочли – не без подачи самого региона, — что он нуждается в едином и первом в истории ЦА энергетическом рынке, что и стало причиной запуска в нем программы «Развитие рынка электроэнергии и интеграция энергосистем в Центральной Азии» — REMIT. В ее рамках в ЦА создается первый региональный рынок электроэнергии. На реализацию программы Всемирный банк утвердил выделение более 1 млрд долларов.

Тут следует привести пояснения ВБ, из которых следует, что целью создания единого регионального рынка является повышение энергетической безопасности и доступности энергии, расширение пропускной способности систем электропередачи и формирование основы для масштабной интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистемы стран соответствующего ареала.

В контексте интеграции проектом предусмотрено использование взаимодополняющих энергетических ресурсов региона, включая гидроэнергетику в Кыргызстане и Таджикистане, генерацию электроэнергии на тепловых электростанциях в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. А также, имея в виду «зеленый переход», потенциал солнечной и ветровой энергетики во всех странах Центральной Азии.

На реализацию программы отведено десять лет, в течение которых, в три этапа, должны быть осуществлены разработка и запуск регионального рынка электроэнергии; укрепление региональной передающей инфраструктуры; цифровизация; усиление региональных институтов и координации в энергетическом секторе – с созданием новых рабочих мест, что актуально в плане безработицы (большей или меньшей) в республиках Центральной Азии. Касается это, в первую очередь, сферы строительства энергетической инфраструктуры и сектора управления.

В рамках первой фазы программы REMIT Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а также координационно-диспетчерский центр государств ЦА «Энергия» получат гранты и льготное финансирование на общую сумму 143,2 млн долларов, из них 140 млн выделяет Международная ассоциация развития (МАР) Всемирного банка. 3,2 млн долларов — в виде грантов – предназначены для поддержки Водно-энергетической программы Центральной Азии (CAWEP).

Последующие фазы программы REMIT ориентированы на расширение масштабов регионального рынка электроэнергии, увеличение пропускную способности (плюс цифровизация) региональной инфраструктуры; укрепление взаимодействия соответствующих институтов региона.

Координационная функция возложена REMIT-ом на координационно-диспетчерский центр государств ЦА — «Энергия». А национальные компании по передаче электроэнергии будут осуществлять инфраструктурные инвестиции. Надзор за реализацией программы станет осуществлять специальный комитет, состоящий из министерств энергетики и исполнительных агентств республик региона.

Что ожидает Всемирный банк от реализации программы? По сообщению этого финансово-кредитного института – укрепление региональной энергетической интеграции, создание сбалансированной и устойчивой энергосистемы, сокращение перебоев в электроснабжении, снижение стоимости энергии для домохозяйств и бизнеса.

Ставка делается на утроение пропускной способности линий электропередачи до 16 ГВт, интеграцию 9 ГВт мощностей чистой энергии в энергосистемы республик ЦА. Региональный директор ВБ по Центральной Азии Наджи Бенхасин убежден, что более тесная энергетическая интеграция и развитие торговли электроэнергией могут к 2050 году принести региону до 15 млрд долларов экономических выгод.

А в рамках первой фазы должна быть обеспечена интеграция около 900 МВт новых мощностей чистой энергии в энергосети, что позволит мобилизовать порядка 700 млн долларов частных инвестиций, считает директор ВБ по вопросам инфраструктуры в регионе Европы и Центральной Азии Чарльз Кормье.

Заметим, что в некотором роде программа Всемирного банка в Центральной Азии может рассматриваться как экспериментальная и вряд ли «гладкая», поскольку она потребует создания специфической правовой базы. Во-вторых, развитие электроэнергетики в Центральной Азии все еще в значительной степени зависит от поставок генерирующим мощностям природного газа, в том или ином объеме и с разной регулярностью импортируемого из России.

В-третьих, стоит ли вопрос быстрого отказа от так называемой «угольной энергетики» (декарбонизация), доля которой, например, в Казахстане, все еще крайне велика – до 70% к началу прошлого года, хотя республика и стремится к «зеленому будущему» и поддерживает соответствующий тренд с прогнозом, что к 2030 году доля возобновляемой энергетики здесь достигнет 15%, а к 2050 году — 50%.

И удастся ли институционально собрать единое энергетическое пространство, ныне довольно разрозненное, и сформировать его в единую региональную инфраструктуру, в том числе, с четкой прописанной оперативной компенсацией дефицита энергии в той или иной республике или районе Центральной Азии, а также интегрировать в единую систему возможности возобновляемых источников энергии.

Может возникнуть еще множество затруднений на уровне отдельно взятых республик с их правовой базой, спецификой национальных энергетических рынков, и т.д.

Также нет ответа на вопрос, не возникает ли конфликт интересов программы ВБ с реализацией Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) намерения запустить собственный общий электроэнергетический рынок к 2027 году.

По большому счету, успешность реализации проекта ВБ (а ему непременно будет приписана вульгарная политическая подоплека) обернется энергетической трансформацией Центральной Азии и стимулированием инвесторов в области строительства генерирующих мощностей, сетей передачи — уже потому, что рынок сбыта электроэнергии стабилизируется и расширится, а это значительно снизит инвестиционные риски в отрасль.

В итоге, вопрос сводится к энергетической безопасности региона в целом и созданию условий для его стабильного экономического роста.