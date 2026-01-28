«Совет мира», инициированный президентом США Дональдом Трампом, приветствовал Азербайджан в качестве члена-учредителя.

Об этом говорится в публикации на официальной странице организации в соцсети Х.

«Совет мира» приветствует Азербайджан в качестве члена-учредителя нашей растущей международной организации», — говорится в сообщении.

Напомним, что 22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа «Устав Совета мира». В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.