Бывший президент Польши Анджей Дуда нашел работу в США, присоединившись к консервативному Фонду «Наследие», известному партнерством с консервативными лидерами за рубежом и продвижением идей суверенитета и национальной обороны. Об этом сообщает RMF24.

«Для меня большая честь присоединиться к Фонду «Наследие»», — заявил Дуда. Он отметил, что на посту президента убедился в важности сдерживания, инвестиций в оборону и прочных союзов для защиты свободы.

В новой роли Дуда намерен способствовать продвижению консервативной политики в Европе. Бывший президент займет должность приглашенного научного сотрудника фонда.