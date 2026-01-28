Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Согласно пресс-службе Эрдогана, лидеры обсудили двусторонние отношения, последние события в Сирии, работу Совета мира по Газе, торговые отношения, оборонную сферу, а также региональные и глобальные события.

Эрдоган подчеркнул важность развития сотрудничества между Турцией и США, отметив, что продвижение отношений во всех областях отвечает общим интересам двух стран.

Президент Турции также обратил внимание на необходимость полного выполнения соглашения о прекращении огня и интеграции в Сирии, подчеркнув координацию с властями США и Сирии.

Эрдоган выразил надежду на плодотворную работу Совета мира по Газе, отметив, что прекращение гуманитарной катастрофы и восстановление сектора откроют путь к прочному миру в регионе.