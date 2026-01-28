Президент США Дональд Трамп повесил на стену в Белом доме фотографию, подаренную ему российским лидером Владимиром Путиным после саммита на Аляске.

Журналистка PBS Элизабет Ландерс сообщила в соцсети X, что увидела в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией американского президента, совместное фото Трампа и Путина с саммита в Анкоридже.

На опубликованном Ландерс фото видно, что под совместной фотографией лидеров висит снимок в рамке, на котором Трамп держит за руку свою внучку.