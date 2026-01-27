Состоялось заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), на котором были рассмотрены годовые отчеты Отделения общественных наук и Гянджинского отделения за 2025 год.

Президент НАНА, академик Иса Габиббейли, отметил высокий темп развития науки в стране и подчеркнул важность подготовки академических кадров и работы с молодежью. В этой связи он напомнил о создании Академии молодежи и учреждении премии «Молодой ученый года».

В 2025 году Отделение общественных наук провело 491 исследовательскую работу по 87 темам, опубликовав 1594 научные работы, включая книги, монографии и статьи, часть из которых вышла за рубежом.

НАНА продолжает археологические исследования, паспортизацию памятников, работы на освобожденных территориях в рамках программы «Великого возвращения», изучение истории и культуры Западного Азербайджана и подготовку исторических карт.

Иса Габиббейли отметил успехи институтов НАНА в археологии, истории, этнологии, философии, социологии, исследованиях искусственного интеллекта и цифровых технологий. Также он сообщил о планах изучения наследия Кавказской Албании в Кяльбаджаре и продолжении исследований истории иракских туркмен.