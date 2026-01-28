Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев провёл встречу со своим армянским коллегой Виктором Енгибаряном.

Встреча послов состоялась по приглашению председателя Комитета по иностранным делам Бундестага Армина Лашета.

Они приняли участие в дискуссии на тему «Времена перемен на Южном Кавказе: исторический мир между Азербайджаном и Арменией, роль Германии и новые связи Европы с Востоком».

В мероприятии приняли участие десятки экспертов, депутатов парламента и представителей СМИ. Обсуждение было организовано Мюнхенским университетом имени Максимилиана и Институтом международного сотрудничества, технологической дипломатии и коммуникаций Ахенского университета.

Напомним, в декабре прошлого года Насими Агаев на армянском языке поприветствовал премьера Армении Никола Пашиняна на собрании, прошедшем в Немецком обществе внешней политики.