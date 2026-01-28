Крупные силы США движутся в сторону Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп.

Выступая перед сторонниками в штате Айова, Трамп вновь затронул тему Ирана и повторил утверждение о том, что в июне 2025 года США «уничтожили ядерные возможности» Тегерана. По его словам, месяц промедления — и Иран мог бы обладать ядерным оружием.

«Кстати говоря, очередная большая прекрасная армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку», — сказал Трамп.