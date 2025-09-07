Россия готовит крупнейшую программу перевооружения со времён 1980-х годов и к 2030 году теоретически может представлять угрозу для Европы. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью программе «Ход Тузова» на Апостроф TV.

Буданов отметил, что на данный момент прямой угрозы европейским странам нет, однако прогноз строится на планах и намерениях России. «Они планируют и будут готовиться», — подчеркнул он.

По словам главы ГУР, Европа осознаёт такую потенциальную угрозу, и реакция на неё станет понятна со временем. «Это, по сути, перевооружение Российской Федерации в период до 2037 года. Ударный темп там до 2030 года. И это самая масштабная программа со времен 80-х годов, даже не последних лет существования Советского Союза. Сейчас она просчитана в сумму около $1,2 трлн сугубо на перевооружение. Это не бюджет Министерства обороны, это сугубо средства на программы модернизации, перевооружения. Это серьезные программы и серьезные средства», – заявил глава ГУР Минобороны Украины.

По его словам, реализацию программы существенно не изменит даже возможная смерть президента Владимира Путина.