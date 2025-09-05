Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода, местами возможны грозы. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная, временами пасмурная погода. В первой половине дня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​- 28-31° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и ​​50-55% днем.

В большинстве регионов Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах ожидаются кратковременные ливни, град, ночью и утром местами возможен туман. Умеренный восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем — 32-37° тепла, в горах ночью 13-18°, днем — 23-28° тепла.