Освобождение россиян, находящихся в заключении в Азербайджане, может стать «важным шагом на пути к нормализации отношений» между Москвой и Баку.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.

По её словам, тема подробно обсуждалась 22 августа в Астрахани на заседании российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

«До азербайджанской делегации была детально доведена позиция нашей страны», — подчеркнула Захарова.

Москва направляла запросы о состоянии здоровья задержанных россиян и предоставлении им медицинской помощи, а также об очередном, четвертом посещении соотечественников консульскими сотрудниками. Однако, как отметила она, «ответа и согласия от Баку пока не поступило».