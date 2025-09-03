Министерство иностранных дел Узбекистана направило официальную ноту в адрес МИД России с требованием установить личность мужчины, “прославившегося” в соцсетях агрессивными и унизительными высказываниями в адрес таксиста из Узбекистана, и принять в отношении него меры, предусмотренные законом.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ахрор Бурханов.

«Уважаемые соотечественники, ещё раз напоминаем: граждане Узбекистана, независимо от того, где именно в мире они находятся, находятся под защитой нашего государства. Если за рубежом будут нарушены ваши права, свободы, законные интересы или честь, незамедлительно обращайтесь в компетентные правоохранительные органы этой страны, а также в дипломатические представительства или консульские учреждения Узбекистана», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Химках произошёл инцидент, запечатлённый на видео очевидцами. Таксист остановил автомобиль, временно перекрыв проезд во двор жилого дома, ожидая проезда крупногабаритного транспорта. В этот момент к нему подошёл прохожий и начал оскорблять водителя.