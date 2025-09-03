Президент России Владимир Путин вновь заявил, что Россия не возражает против вступления Украины в ЕС, но выступает против ее членства в НАТО.

«Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она хочет. В том числе это касается и членства в ЕС», — отметил президент.

Он подчеркнул, что Москва никогда не ставила вопрос, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории.

По словам Путина, Россия воюет «не столько за территории, сколько за право людей говорить на своем языке».