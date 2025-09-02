Комиссия Милли Меджлиса по противодействию внешним вмешательствам и гибридным угрозам сообщила, что после интервью президента Ильхама Алиева телеканалу «Аль-Арабия» в России была развёрнута масштабная информационная кампания против Азербайджана.

Отмечается, что слова главы государства о Зангезурском коридоре были вырваны из контекста и искажены. Кампания ведётся через СМИ, соцсети и радикально настроенных блогеров, в том числе с использованием ботов и таргетированной рекламы.

«Подобные отвратительные кампании не оказывают никакого влияния на общественное мнение в Азербайджане. Такие действия направлены исключительно на то, чтобы, опираясь на ложные факты, разжигать враждебность в российском обществе и провоцировать необоснованную вражду с соседними государствами. Корни беспокоящего Россию синдрома «русофобии» следует искать в деятельности «Z»-блогеров», — сказано в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что подобные акции не влияют на общественное мнение в Азербайджане и лишь разжигают враждебность в российском обществе. Комиссия заявила о намерении вместе с госструктурами продолжать принимать превентивные меры.