По официальным данным Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в болгарских провинциях Пазарджик, Хасково, Велико-Тырново, Добрич, Кырджали была ликвидирована высокопатогенная вспышка птичьего гриппа, а на территории Австрии — зарегистрированная вспышка инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота.

Об этом говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AПБA).

Уточняется, что на этих территориях, согласно «Кодексу здоровья наземных животных» ВОЗЖ, после ликвидации заболевания период ожидания закончился и статус эпизоотического здоровья был восстановлен. В связи с этим были сняты ограничения, введенные АПБА для защиты территории республики от этих инфекционных заболеваний.

При этом для принятия соответствующих мер было направлено обращение в Государственный таможенный комитет.