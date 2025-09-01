В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Лидеры обсудили повестку дня мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув важность конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности. Оба лидера отметили позитивную динамику, достигнутую на последнем Вашингтонском саммите, которая ещё раз подтвердила международную поддержку продвижения мира и процесса нормализации.

Стороны договорились продолжить контакты.