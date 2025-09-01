В китайском городе Тяньцзинь состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лидеры выразили удовлетворение развитием братских и союзнических отношений, обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте, включая проекты SOCAR с турецкой компанией Botaş и поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию при поддержке Катара.

Отдельно отмечена закладка фундамента железнодорожной линии Карс–Ыгдыр–Дилуджу и развитие транспортных проектов в Азербайджане, в том числе в Нахчыване.

На встрече также обсуждался процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, роль Турции в обеспечении стабильности в регионе и подготовка к саммиту Организации тюркоязычных государств в Азербайджане.

Главы государств обменялись мнениями о перспективах стратегического союзничества и других актуальных вопросах.