Журналист и востоковед Никита Смагин подал иск в Замоскворецкий суд Москвы, оспаривая своё включение в реестр иностранных агентов. Минюст объяснил решение его работой на азербайджанском телеканале CBC, сотрудничеством с Фондом Карнеги, изданиями «Медуза», The Insider и телеканалом «Дождь».

Смагин подтвердил, что ведёт на CBC еженедельную авторскую программу «Ближний Восток», сообщает РБК. При этом сам телеканал не числится в реестре иноагентов или списке нежелательных организаций. Журналиста признали иноагентом в апреле — ещё до обострения отношений между Россией и Азербайджаном.