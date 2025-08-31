Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Об этом информирует пресс-служба МИД Армении.

Уточняется, что церемония подписания состоялась в рамках саммита ШОС в городе Тяньцзинь (Китай). Подписанием коммюнике Армения и Пакистан устанавливают дипломатические отношения.

Правительства двух стран рассчитывают развивать дружественные отношения в соответствии с Уставом ООН, включая принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, отказа от агрессии, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования.

Правительства Армении и Пакистана достигли соглашения об обмене представителями и о предоставлении друг другу всей необходимой помощи для осуществления дипломатических отношений на взаимной основе в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и международными обычными практиками.

МИД Армении также проинформировал о предшествующей подписанию беседе глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Собеседники с удовлетворением отметили решение об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном и обсудили перспективы развития сотрудничества в двустороннем формате.

Касаясь региональных событий, Мирзоян представил усилия Армении по установлению прочного мира на Южном Кавказе и в этом контексте подчеркнул, что между Ереваном и Баку установлен мир. В этой связи глава МИД Пакистана поздравил армянского коллегу.