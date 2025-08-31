Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзинь с председателем компании CCCC (China Communications Construction Company) Сун Хайляном.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и компанией, было отмечено, что в нашей стране создан благоприятный инвестиционный климат. Кроме того, состоялся обмен мнениями о развитии Транскаспийского транспортного коридора и участии этой компании во второй фазе строительства Бакинского международного морского порта.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с направлениями, входящими в сферу деятельности компании, – совершенствованием транспортной инфраструктуры, в том числе строительством станций метро, производством оборудования и комплексным развитием городского транспорта.

Сун Хайлян сообщил, что будут представлены концептуальные предложения по очистке и восстановлению озер на Абшеронском полуострове.

На встрече состоялся обмен мнениями о крупномасштабных проектах, реализуемых с целью дальнейшего повышения транспортного и транзитного потенциала Азербайджана, ставшего важным транспортным хабом мира.



14:01 Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзинь с генеральным директором корпорации CETC (China Electronics Technology Group Corporation) Цзюй Пэном.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области модернизации национальной системы управления и управленческих способностей посредством цифровых технологий, развития цифровой экономики, обеспечения национальной сетевой безопасности, кибербезопасности и использования дата-приложений.



13:59 Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзинь с основателем и председателем компании Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology Co Се И.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и компанией.

Были обсуждены вопросы, связанные с созданием в ближайшее время в Свободной экономической зоне Алят предприятия по производству солнечных панелей, отвечающего самым современным технологическим стандартам. Было подчеркнуто, что большую часть продукции, которая будет производиться на этом предприятии , планируется экспортировать на мировые рынки.

Отметив, что в нашей стране создан благоприятный инвестиционный климат, Се И сказал, что решение об инвестировании в Азербайджан принято с учетом стратегических отношений между Азербайджаном и Китаем.



13:57 Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзин с исполняющим обязанности президента и председателя компании China Energy Engineering Corporation Limited (Energy China) Ни Чжэнем.

На встрече было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между нашей страной, включая SOCAR, и этой компанией, охватывающим проекты в области альтернативной и возобновляемой энергии.

В этом контексте было подчеркнуто сотрудничество Energy China в области зеленой энергии, в том числе в сфере строительства солнечных и морских ветряных электростанций в Азербайджане.

Ни Чжень выразил заинтересованность в реализации новых проектов в нашей стране, включая очистку, переработку и повторное использование сточных вод, оптимизацию операций по управлению водными ресурсами, а также совместное строительство фотовольтаических панелей в водных бассейнах.

