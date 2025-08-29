USAID официально упраздняется.

Об этом сообщил в соцсети Х госсекретарь США Марко Рубио.

«Я пошутил с Трампом, что у меня четыре работы. Он сказал, чтобы я одну отдал моему другу Расселу Воут (Директор Административно-бюджетного управления) Так я и сделал.

С января мы сэкономили для налогоплательщиков десятки миллиардов долларов. А после того как небольшой набор ключевых программ был передан в Госдепартамент, USAID официально находится в стадии закрытия. Теперь Рассел руководит процессом ликвидации агентства, которое уже давно вышло из-под контроля», — написал Рубио.