USAID официально упраздняется.
Об этом сообщил в соцсети Х госсекретарь США Марко Рубио.
«Я пошутил с Трампом, что у меня четыре работы. Он сказал, чтобы я одну отдал моему другу Расселу Воут (Директор Административно-бюджетного управления) Так я и сделал.
С января мы сэкономили для налогоплательщиков десятки миллиардов долларов. А после того как небольшой набор ключевых программ был передан в Госдепартамент, USAID официально находится в стадии закрытия. Теперь Рассел руководит процессом ликвидации агентства, которое уже давно вышло из-под контроля», — написал Рубио.