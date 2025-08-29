Россия поддержала решение Азербайджана и Армении о роспуске Минской группы ОБСЕ, занимавшейся урегулированием карабахского конфликта. Об этом РБК заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, группа, должность личного представителя председателя ОБСЕ и группа планирования высокого уровня будут окончательно ликвидированы к декабрю 2025 года.

«Принимая во внимание позицию сторон о нецелесообразности их сохранения, не видим оснований для препятствования их роспуску», — заявил дипломат.

По словам Александра Лукашевича, Постоянный совет ОБСЕ предложил утвердить решение о роспуске Минской группы «молчаливым согласием». Если до 1 сентября не поступит возражений, оно вступит в силу. На реализацию административных и финансовых процедур уйдёт несколько месяцев, и в ОБСЕ рассчитывают завершить их к декабрю. После этого Минская группа, должность личного представителя председателя и группа планирования высокого уровня прекратят своё существование.