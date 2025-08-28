26 сентября в Алматы состоится международный форум «Be Woman», на который приглашены гости и спикеры из разных стран, в том числе и из Азербайджана. Однако одной из самых обсуждаемых персон стал Владимир Познер — российский телеведущий и журналист, известный своими провокационными заявлениями, в том числе поддержкой аннексии Крыма Россией.

После того как стало известно, что Познер выступит на форуме в качестве одного из спикеров, в казахстанском сегменте социальных сетей началась волна критики. Пользователи выражают недоумение и возмущение по поводу его участия в мероприятии.

Казахстанский политолог Руслан Тусупбеков на своей странице в Facebook также высказался против приезда Познера, написав:

«Ещё один пропагандист едет к нам. Это 91-летний Владимир Познер — ярый сторонник аннексии Крыма Россией. Внизу можете посмотреть и прочитать его позицию касательно украинцев. С такими, как он, всё ясно, как бы. Но у меня вопрос: зачем мы их пускаем к нам? Для чего?»

В комментариях под постом Тусупбекова многие пользователи высказывают солидарность с его позицией, заявляя, что участие Познера в форуме неприемлемо.

В беседе с Minval Politika Тусупбеков отметил, что это уже не первый случай, когда в Казахстан приглашаются российские артисты, поддерживающие политику Кремля. Он напомнил, что ранее были сорваны концерты Полины Гагариной и Филиппа Киркорова. По его словам, приглашение Познера носит частный, а не государственный характер, однако это не снимает вопросов:

«Это вызвало недовольство, так как мы не забыли, что он говорил об аннексии Крыма Россией и присоединении Украины к НАТО. В Казахстане не место тем, кто выступают и поддерживают военную агрессию России против Украины, поддерживают имперскую политику России, так как это своего рода финансирование агрессии. И завтра на месте Украины может оказаться Казахстан. Это наша гражданская позиция», — пояснил политолог.

Для многих казахстанцев позиция Познера по Крыму и Украине неприемлема. Напряжённость в регионе, учитывая соседство с Россией и политические амбиции Москвы, делает вопрос внешнеполитической лояльности особенно острым.

Стоит напомнить, что в 2021 году приезд Владимира Познера в Тбилиси вызвал масштабные протесты. Грузинские активисты потребовали его выдворения из страны, указывая на то, что он не признаёт территориальную целостность Грузии и нарушает карантинные ограничения. Протесты закончились столкновениями с полицией и преждевременным отъездом Познера.

Форум в Алматы, призванный стать площадкой для международного диалога, уже оказался в эпицентре внутриполитического конфликта и общественного резонанса. Ожидается, что тема участия Познера продолжит активно обсуждаться в преддверии мероприятия.