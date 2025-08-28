Капсулу времени, которая была заложена принцессой Дианой в 1991 году, вскрыли в Лондоне на несколько веков раньше запланированного срока.

В капсуле обнаружили компакт-диск певицы Кайли Миноуг, калькулятор на солнечных батареях и паспорт. Принцесса Уэльская собрала эти предметы вместе с двумя сыновьями, чтобы запечатлеть жизнь 1990-х годов, уточняет The Guardian.

Среди артефактов также оказались карманный телевизор, голограмма снежинки, фотография самой Дианы, образцы переработанной бумаги, коллекция монет, семена деревьев и выпуск газеты The Times. На первой полосе газеты размещена фотография Михаила Горбачёва с заголовком о раздаче тушёнки советским избирателям. На капсулу наткнулись в ходе строительных работ на территории детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит, где возводится новый онкологический центр