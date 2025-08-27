Европейский Союз рассматривает возможность ввести вторичные санкции против России, чтобы третьи страны не могли способствовать уклонению от уже введенных ограничений. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Копенгагене в конце недели обсудят использование инструмента против обхода санкций.

Этот инструмент принят в 2023 году, но до сих пор не использован. Он подразумевает запрет экспорта, поставки или передачу определенных товаров в третьи страны, которые, как считается, способствуют обходу санкций ЕС.

Эти обсуждения будут продолжаться на фоне подготовки следующего, 19-го пакета санкций Евросоюза против России. Он будет содержать новые санкции против причастных к похищению украинских детей.

Отдельно министры иностранных дел стран ЕС обговорят дополнительные санкции против нефтегазового и финансового секторов России и импорт и экспорт российских товаров. Эти обсуждения будут проходить в неформальном формате и не будут сосредоточены непосредственно на новом пакете санкций.